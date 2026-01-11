Menu Rechercher
Barça : la date de la présentation de Cancelo est connue

João Cancelo avec le FC Barcelone @Maxppp

La signature de João Cancelo au Barça ne sera officialisée que demain, après la visite médicale du latéral portugais. Initialement prévue vendredi, celle-ci a été reportée en raison de la finalisation de quelques détails contractuels mineurs. Le club a également décidé de ne pas perturber la préparation de l’équipe pour la finale contre le Real Madrid, préférant concentrer l’attention sur l’arrivée de Cancelo après ce rendez-vous crucial. Le joueur, actuellement à Lisbonne, devrait passer sans encombre la visite médicale, et sa présentation officielle est prévue mardi prochain d’après les informations de Mundo Deportivo. Il portera les couleurs blaugrana jusqu’au 30 juin prochain.

Selon Deco, l’arrivée de Cancelo constitue un véritable renfort pour l’équipe : « nous signons Cancelo car c’est un joueur qui améliore la qualité de l’équipe. Il permet à Ronald Araújo de revenir au centre et à Koundé de jouer dans l’axe dans de meilleures conditions. Cancelo est un joueur de grande qualité, polyvalent et expérimenté, qui permet à Éric de ne plus occuper certaines positions qu’il avait l’habitude de tenir. Ce recrutement illustre notre volonté d’améliorer la qualité de l’effectif et d’apporter plus d’options tactiques ».

