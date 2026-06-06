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EA Sports FC a prédit le vainqueur de la Coupe du Monde 2026

Par Kevin Massampu
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp

À cinq jours du coup d’envoi de la Coupe du Monde, le célèbre jeu de simulation de football « EA Sports FC 26 » a livré son verdict quant au vainqueur de la compétition. Selon lui, cette 23e édition du Mondial sera remportée par l’Espagne.

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Pour rappel, le jeu vidéo - connu anciennement sous le nom de « FIFA » - reste sur quatre prédictions correctes, après avoir donné l’Argentine en 2022, la France en 2018, l’Allemagne en 2014 et l’Espagne en 2010. Reste à voir si cette nouvelle prédiction suivra la lignée des précédentes ou non. Pour cela, rendez-vous le 19 juillet prochain.

Pub. le - MAJ le
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