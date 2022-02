Le plan de David Guion pour sauver Bordeaux

Il y a urgence. A 14 journées de la fin du championnat, les Girondins de Bordeaux sont bons derniers de la Ligue 1, avec 20 points au compteur. Face à une situation très compliquée, les dirigeants ont logiquement choisi de débarquer Vladimir Petkovic et de nommer un nouvel entraîneur en la personne de David Guion, ancien coach du Stade de Reims. Ce dernier donnait sa première conférence de presse en tant que technicien des Girondins ce vendredi matin.

Après les quelques formalités d'usage pour revenir sur sa nomination, il en a dit plus quant à sa mission et à ses objectifs. « Je suis conscient de la situation. Je suis prêt à assumer les responsabilités. C'est mon job, mon rôle, et c'est clair dans ma tête. Le plus important sera mon adaptation pour aller rapidement, en 3 mois et demi, mettre en place des choses efficaces. Aller à l'essentiel et mettre de l'efficacité. C'est mon premier objectif. Après il sera temps de mettre en place une méthodologie au tour d'un projet d'équipe », a-t-il lancé.

Trouver des cadres, solidifier la défense

Priorité absolue, refaire de son équipe une forteresse. Bordeaux est l'équipe la plus perméable des grands championnats européens, avec 61 buts encaissés après 24 journées ! « Ce qui m'intéresse c'est le présent, et mettre une organisation très claire pour les joueurs afin d'être efficace. Il faut trouver un équilibre pour que les joueurs s'épanouissent. On a bossé là-dessus. Hier on a fait une opposition et on a fini sur 1 - 0, et les gardiens étaient au chômage technique. Cela m'a bien plu », a raconté David Guion, présenté comme un entraîneur au profil défensif, ce qu'il conteste à moitié.

« Après j'ai toujours très bien défendu, mais on jouait bien. Les joueurs savaient ce qu'il y avait à faire. Un entraîneur s'adapte toujours aux moyens et aux joueurs à sa disposition. C'est du pragmatisme. » Du pragmatisme, il en faudra pour affronter l'AS Monaco dimanche à domicile (17h05). Un match que le technicien manceau de 54 ans a commencé à préparer ces derniers jours, non sans entretenir une part de mystère, notamment au sujet du capitanat.

« Pour le capitaine, vous verrez dimanche. Pour l'instant je n'ai pas informé mon vestiaire. C'est important que le coach soit relayé par des leaders et des meneurs. Je compte m'appuyer sur eux. Le vestiaire a des garçons avec ce profil. Il y a cette notion d'urgence et je vais m’appuyer sur quelques garçons pour relayer les messages ». David Guion saura-t-il trouver des cadres fiables, l'un des échecs de Petkovic ? Saura-t-il solidifier une défense aux abois ? Réussira-t-il à inverser la tendance et à sauver le club de la relégation ? Le compte à rebours est lancé.