Espagne : Luis de la Fuente clôt la polémique autour de Lamine Yamal

En conférence de presse avant d’affronter l’Angleterre ce dimanche soir, Luis de la Fuente a mis fin aux polémiques concernant la gestion de Lamine Yamal lors du précédent rassemblement. Le sélectionneur espagnol a défendu son choix d’avoir laissé l’ailier du FC Barcelone souffler, assurant qu’il le referait sans hésiter : « Lamine est fantastique. Nous referions le même choix. Il a parfaitement récupéré. » Le technicien a également exprimé son agacement face aux critiques : « je ne suis pas en colère. J’ai simplement dit que cela me dérange quand la vérité n’est pas dite. J’ai aussi le droit de dire ce qui me déplaît. »

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Relancé sur une éventuelle titularisation face aux Three Lions, De la Fuente a confirmé que l’attaquant tenait la forme pour débuter si besoin, tout en affichant l’ambition intacte de la Roja. Alors que l’Espagne vise une treizième victoire consécutive pour clore cette phase, le sélectionneur a écarté l’idée d’un calcul malgré la première place du groupe en jeu : « je vous garantis que ce n’est pas le cas. Nous voulons gagner. Nous restons sur douze victoires consécutives et nous visons la treizième. Notre seul objectif est la victoire. » Le message est passé.