PL : Crystal Palace s’impose à Fulham et intègre le top 4

Cinquième de Premier League, Crystal Palace avait l’occasion de réaliser un gros coup en s’imposant ce dimanche sur la pelouse de Fulham. En cas de victoire, les Eagles pouvaient doubler Chelsea et intégrer le top 4 du classement. Le match avait d’ailleurs bien commencé pour eux, avec une ouverture du score rapide signée Nketiah (1-0, 20e). Mais cet avantage fut de courte durée, puisqu’une superbe action collective de Fulham était parfaitement conclue par Wilson, d’un extérieur du pied, pour égaliser avant la pause (1-1, 38e).

Série en cours Plus de statistiques Fulham D V V D V Crystal Palace V D D V N

Palace a ensuite baissé de rythme, et Fulham a cru pouvoir prendre l’avantage après la reprise, mais Smith Rowe était signalé hors-jeu (53e). Finalement, c’est le capitaine Guéhi qui a sauvé les siens en toute fin de match, en reprenant un corner au premier poteau (2-1, 87e), permettant ainsi à Palace de doubler les Blues, avant son déplacement à Manchester City. De son côté, Fulham reste 15e, mais encaisse déjà sa huitième défaite de la saison et devra se relancer à Burnley.