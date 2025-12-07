Menu Rechercher
Commenter
Premier League

PL : Crystal Palace s’impose à Fulham et intègre le top 4

Par Samuel Zemour
1 min.
Marc Guéhi @Maxppp
Fulham 1-2 Crystal Palace

Cinquième de Premier League, Crystal Palace avait l’occasion de réaliser un gros coup en s’imposant ce dimanche sur la pelouse de Fulham. En cas de victoire, les Eagles pouvaient doubler Chelsea et intégrer le top 4 du classement. Le match avait d’ailleurs bien commencé pour eux, avec une ouverture du score rapide signée Nketiah (1-0, 20e). Mais cet avantage fut de courte durée, puisqu’une superbe action collective de Fulham était parfaitement conclue par Wilson, d’un extérieur du pied, pour égaliser avant la pause (1-1, 38e).

La suite après cette publicité

Série en cours

Plus de statistiques
Fulham
D
V
V
D
V
Crystal Palace
V
D
D
V
N

Palace a ensuite baissé de rythme, et Fulham a cru pouvoir prendre l’avantage après la reprise, mais Smith Rowe était signalé hors-jeu (53e). Finalement, c’est le capitaine Guéhi qui a sauvé les siens en toute fin de match, en reprenant un corner au premier poteau (2-1, 87e), permettant ainsi à Palace de doubler les Blues, avant son déplacement à Manchester City. De son côté, Fulham reste 15e, mais encaisse déjà sa huitième défaite de la saison et devra se relancer à Burnley.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Fulham
Crystal Palace

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Fulham Logo Fulham
Crystal Palace Logo Crystal Palace
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier