Équipe de France : Jean Butez et Robin Risser ont totalement loupé leur entretien

Avec quels gardiens Didier Deschamps traversera-t-il l’Atlantique cet été ? Habile est celui qui saurait le pronostiquer en ce moment même. Derrière Mike Maignan, intouchable au poste, le débat reste entièrement ouvert. Propulsé numéro 2 ces derniers mois en sélection, Lucas Chevalier a vu son statut se fragiliser au PSG, où il est désormais la doublure attitrée de Safonov si l’on se fie aux derniers matchs.

Brice Samba, relégué comme numéro 3, ne réalise pas la saison de sa vie malgré son super match face au PSG (3-1), le week-end dernier en Ligue 1. L’ancien gardien de Lens avait été déclassé par Habib Beye juste avant son départ, et va devoir réaliser une grosse deuxième partie de saison pour espérer être du voyage. Même son de cloche pour Alphonse Areola, aujourd’hui remplaçant à West Ham et plus appelé depuis octobre 2024.

Les deux ont partagé un destin proche cette semaine

En parallèle, deux autres profils ont émergé aux yeux de Didier Deschamps et de son staff : Jean Butez et Robin Risser. Cette semaine, l’entraîneur des gardiens de l’équipe de France, Franck Raviot, est venu superviser les deux. Il s’était d’abord rendu en Italie, mardi, pour assister au choc entre l’AC Milan et Côme (1-1). Une rencontre durant laquelle Mike Maignan et Jean Butez n’ont pas particulièrement brillé. L’ancien portier d’Antwerp s’est rendu coupable d’une sortie bien trop audacieuse à trente mètres de son but, offrant tout le loisir à Rafael Leão de le lober et d’égaliser.

Franck Raviot verra certainement les images de son match d’aujourd’hui face à la Juve, un peu plus rassurantes (Côme s’est imposé 2-0), mais en attendant, l’ancien gardien passé par l’INF Clairefontaine avait conclu sa tournée par un déplacement à Lens ce samedi, afin de superviser Robin Risser contre Monaco. Peut-être pas la bonne après-midi pour l’international espoir (4 sélections). Décisif en première période devant Balogun, il a ensuite un peu été le symbole du naufrage des siens, plongés dans un trou noir complet après la pause (défaite, 3-2). Il n’était pas tout net sur le premier but de Balogun dans un angle fermé et la culpabilité se révélait d’ailleurs sur son visage. Difficilement blâmable sur le deuxième, il était en revanche sur la photographie du dernier face à Fati, après avoir été laissé à l’abandon par sa défense. Bien sûr, ces deux contre-performances ne sont pas une relecture des saisons de Butez et Risser, mais elles offriront peut-être des signaux à Deschamps et son staff sur leur attitude sous pression.