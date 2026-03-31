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Ligue 1

Le nouveau message d’amour d’Edinson Cavani au PSG

Par Allan Brevi
1 min.
Edinson Cavani lors de PSG-Bordeaux le 23 février 2020 @Maxppp

Edinson Cavani, ancien attaquant du Paris-Saint-Germain, a montré qu’il garde une place spéciale pour son ancien club. Sur sa story Instagram, l’Uruguayen a repris une publication officielle du PSG avec le message simple et direct : « Allez PSG », un petit clin d’œil aux supporters qui se souviennent forcément de ses années en France.

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La dernière story Instagram d’Edinson Cavani 🇺🇾. ✨❤️💙
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Passé de la capitale française à Manchester United en 2020, Cavani évolue désormais au Boca Juniors en Argentine. Pendant son passage au PSG, il avait marqué les esprits en inscrivant 200 buts en 301 matchs toutes compétitions confondues, devenant l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire récente du club. Son message rappelle aux supporters parisiens la place particulière qu’occupe le club dans son cœur.

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