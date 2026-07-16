Coupe du Monde 2026 : une vidéo de Lamine Yamal à l’entraînement inquiète l’Espagne avant la finale
L’équipe d’Espagne est arrivée dans le New Jersey en vue de la finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Argentine, qui se jouera au MetLife Stadium. Et lors du premier entraînement de la Roja, Lamine Yamal a suscité de l’inquiétude.
🚨 ¡ALERTA LAMINE! ¡NO ENTRENA y TIENE UN VENDAJE en el MUSLO IZQUIERDO!— Diario AS (@diarioas) July 16, 2026
📹 @guillecasquero #NuestroMejorMundial pic.twitter.com/AbaKX1MW83
AS a publié une vidéo dans laquelle on voit la star espagnole ne pas s’entraîner et portant un bandage à la cuisse gauche, celle à laquelle il s’était blessé en avril dernier et qui avait provoqué sa longue absence. Faut-il craindre le pire pour le joueur du FC Barcelone? AS a indiqué que Luis de la Fuente avait fait savoir que son joueur n’avait rien de spécial. À surveiller tout de même…
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