Real Madrid : Kylian Mbappé est en grand danger

Adoubé, voire protégé, lors de la première partie de saison par une grande partie de la presse espagnole, Kylian Mbappé ne bénéficie plus du même traitement sur la péninsule ibérique. Du haut de ses 38 buts inscrits en 36 rencontres cette saison avec les Merengues, le capitaine des Bleus est désormais sous le feu des critiques depuis son retour de blessure, qui avait déjà fait grand bruit en raison de l’imbroglio lié à son genou. Une partie de la presse, y compris pro-madrilène, s’est plainte de son apport contre Majorque, estimant que l’équipe avait mieux joué en son absence.

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« Kylian est ici pour nous aider, ses buts nous donnent confiance. C’est un match compliqué pendant lequel les grands joueurs font la différence, et Mbappé en fait partie. Oui, ça me gêne qu’on dise que Mbappé et moi, on ne défend pas », avait expliqué son coéquipier Vinicius Jr en conférence de presse, lundi. Avant ce choc contre le Bayern Munich, dont la première manche débute ce mardi soir, au Bernabéu (21 heures), la presse espagnole attend désormais une réaction de la star française face à l’armada bavaroise.

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Florentino Pérez déçu par Kylian Mbappé ?

Dans son édition du jour, AS explique que « sa titularisation ne fait pas débat, mais le Français doit retrouver le chemin des filets pour justifier ce que le Real semble perdre collectivement avec lui, surtout lorsqu’il partage l’attaque avec Vinicius ». Le quotidien ajoute qu’« en ce moment, il semble clair qu’il n’est pas une solution ».Marca va plus loin, en assurant qu’en cas de mauvais résultat, une partie du Santiago-Bernabéu pourrait même siffler la star tricolore : « maintenant, c’est à lui de répondre. Les critiques sont normales, et il doit les faire taire avec un grand match. On a vu des supporters s’en prendre à Zidane, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo… c’est le Real, c’est très exigeant ».

Qui doit être le VRAI patron offensif du Real Madrid ? Vinicius Jr, le jeu collectif madrilène est bien meilleur avec lui Kylian Mbappé, on ne crache pas sur un attaquant à 38 buts Les deux, ce débat est ridicule Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Cette situation pourrait même avoir des répercussions en interne. D’après la Cope, le cas Kylian Mbappé a pris une tournure inattendue auprès de Florentino Pérez, qui préférerait désormais voir évoluer Vinicius Jr, une impression née des comparaisons entre les deux joueurs lors de leurs absences respectives. La tendance actuelle semble maintenant pencher en faveur du Brésilien. Mais pour dissiper les doutes, Kylian Mbappé n’a qu’une seule réponse à apporter face au Bayern Munich : être décisif.

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