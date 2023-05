Lens-OM : une histoire de détails

La suite après cette publicité

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille avait un énorme rendez-vous, peut-être l’un des plus importants de cette fin de saison. En effet, les joueurs d’Igor Tudor se déplaçaient à Lens, leur principal rival pour la seconde place de Ligue 1. L’OM est certes la meilleure équipe à l’extérieur, mais Lens, elle, est la meilleure équipe à domicile. Ce qui en faisait évidemment un choc, à Bollaert.

Finalement, on a vu une belle rencontre avec de l’intensité, des coups tactiques, des coups, tout court. Et à ce petit jeu, ce sont les Artésiens qui sont sortis vainqueurs sur le score de deux buts à un. Évidemment tout n’a pas été fluide et cette rencontre aurait pu basculer dans un sens comme dans l’autre. C’est ce qu’on dit souvent d’ailleurs des grands matches.

Des faits de jeu pas simple à avaler

À niveau presque équivalent, les confrontations se jouent surtout sur des détails. Cela a été le cas ce samedi soir dans l’ambiance survoltée lensoise. Tout d’abord peu avant la 10e minute. Sur un joli pressing, Alexis Sanchez fait tomber Danso puis bat Brice Samba. Dans un premier temps Clément Turpin accorde le but, puis le refuse avec l’aide de la vidéo.

Ensuite, Medina écope d’un carton jaune pour avoir frappé un ballon dans le banc marseillais, puis découpe Mbemba quelques instants plus tard. Pas de nouveau carton jaune de sorti, ce qui a achevé de rendre fou Igor Tudor. Sur le second but lensois, Frankowski n’est pas très loin d’un hors-jeu. Sur chaque phase de jeu, cela ne s’est pas joué à grand-chose. Et c’est cela qui a manqué à l’OM ce samedi.

Comme en Ligue des Champions, comme dans la plupart des grands matches perdus. Mais c’est ainsi et c’est ce qui forge une expérience sur laquelle Igor Tudor pourra s’appuyer dans le futur. Ce soir, l’OM aura peut-être perdu sa seconde place, mais aura gagné encore un peu plus de mental pour les quatre journées qui arrivent et qui décideront de cette fin de championnat.