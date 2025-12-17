C’est tendu entre Jonathan David et le vestiaire de la Juventus

Iceman. Un surnom qui colle au maillot de Jonathan David depuis plusieurs années. Le Canadien l’avait d’ailleurs expliqué lors d’une interview donnée au site de l’UEFA en mars dernier, alors qu’il évoluait encore au LOSC. «C’est Iceman (Homme de glace) et ça date de mes premières années avec l’équipe nationale du Canada. C’était mon coach à l’époque, John Herdman, qui m’avait donné ce surnom parce que j’étais quelqu’un d’assez calme, mais aussi très froid devant le but. Et après, ça fait du sens parce que le Canada est un peu froid, et depuis, ça a collé. (…) Je suis quelqu’un qui est assez calme sur le terrain, malgré les situations de match qui peuvent être un peu chaudes.»

Jonathan David avance au ralenti

Du côté de Turin, ce surnom a visiblement pris un tout autre sens. Libre après la fin de son bail chez les Dogues, l’attaquant canadien était courtisé par plusieurs écuries italiennes. Mais c’est la Vieille Dame qui a raflé la mise. «Jonathan David est un nouveau joueur de la Juventus. L’achat de Jonathan David par la Juventus est officiel : l’attaquant né en 2000 a signé un contrat de 5 ans avec les Bianconeri, jusqu’au 30 juin 2030 pour l’enregistrement du joueur, pour des frais supplémentaires de 12,5 millions d’euros», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Mais de l’autre côté des Alpes, dans le Piémont, l’avant-centre connaît certaines difficultés. Que ce soit sur le terrain ou en dehors.

Sous les ordres d’Igor Tudor, puis de Luciano Spalletti, David a participé à 21 rencontres toutes compétitions confondues, dont 10 dans la peau d’un titulaire. En ce qui concerne sa ligne de statistiques, il a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive. Ce qui est très maigre pour un joueur de son calibre. En Italie, on attendait mieux de sa part. Spalletti ne s’en est pas caché, lui qui a récemment secoué légèrement son joueur. « Il nous faut un peu plus d’assurance pour régler certains problèmes. Si nous sommes trop timides, les autres le remarquent et nous le font remarquer, car nous ne réagissons pas. Ce sont tous deux des attaquants de pointe, mais Openda est plus à l’aise dans les espaces, tandis que David est plus porté sur le jeu collectif et, de ce fait, pourrait également être performant en tant que deuxième attaquant.»

Une relation à améliorer avec ses coéquipiers

Il a ajouté : «ce sont des joueurs très sensibles, et je suis heureux de les soutenir, car il est clair qu’ils en ont besoin. C’est le moment où ils devraient marquer deux ou trois buts pour reprendre confiance et jouer leur jeu avec plus de sérénité. Mais dans le football, il faut aussi faire ses preuves, donc ils doivent réussir par eux-mêmes.» Tuttosport ajoute que l’ancien sélectionneur de l’Italie essaye de soutenir David en privé. Après l’avoir observé après son arrivée, il a senti une distance entre une partie du groupe et lui. Ce qui est confirmé par le média italien. Ainsi, on apprend que l’attaquant n’a pas fait beaucoup d’efforts pour s’intégrer auprès de ses coéquipiers, notamment les anciens du groupe dont fait partie Dusan Vlahovic.

Outre sa timidité et la barrière de la langue, l’ancien joueur du LOSC, qui a ressenti une certaine froideur de la part de ses coéquipiers, a répondu par une froideur encore plus grande. Le Canadien s’est ainsi «replié sur lui-même» et s’est isolé. Il a esquivé plusieurs dîners informels avec ses coéquipiers, étant parfois invité d’autres fois non. Conscient du fossé entre ses joueurs et sa recrue, Luciano Spalletti a pris les choses en main, l’aidant à gagner la sympathie du groupe. Cela a commencé à payer avec un but de l’attaquant face à Pafos en Ligue des Champions. La Juve espère qu’il continuera ainsi, tant sur le terrain qu’en dehors.