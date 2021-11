BL : Francfort enchaîne sur la pelouse de Fribourg

L'Eintracht Francfort a confirmé que les galères du début de saison étaient désormais loin derrière en s'imposant avec la manière ce dimanche sur la pelouse de Fribourg (2-0), pour le compte de la 12ème journée de Bundesliga. Le jeune Jesper Lindstrom, avec beaucoup de réussite et héritant d'un bon ballon au cœur de la surface de réparation, n'a pas tremblé pour tromper Mark Flekken et ouvrir le score dans cette partie (34e). Moins de 10 minutes plus tard, Filip Kostic a fait le break en surprenant le portier adverse d'un coup franc lointain (40 mètres) bien botté de manière plongeante.

La suite après cette publicité

Le centre tir du Serbe n'a été repris par personne mais cela a tout de même trompé la vigilance de Flekken juste avant la pause (43e). Fribourg, qui n'avait plus perdu depuis mars 2021 sur sa pelouse, enchaîne une deuxième défaite de rang en Bundesliga et confirme son coup de moins bien. Francfort, qui n'avait remporté aucun de ses 6 premiers matchs de championnat, aligne un deuxième succès d'affilée en BL, un 3ème en prenant en compte la Ligue Europa.