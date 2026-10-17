PSG : Lucas Hernandez donne les clefs du mental parisien

Le PSG a trouvé les ressources pour renverser Strasbourg et repartir de la Meinau avec les trois points. Après cette victoire (1-3) arrachée dans un contexte compliqué, Lucas Hernandez a insisté sur la force mentale et la solidarité du collectif parisien au micro de Ligue 1+. Menés au score, les champions d’Europe ont su réagir, même s’ils n’ont pas pu terminer la rencontre à onze. Un état d’esprit qui sera précieux avant le rendez-vous de mardi soir.

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« Le match n’a pas été difficile. Le plus important reste les trois points. On doit bien récupérer pour le match de mardi. On a un gros mental. Même si on est mené au score, on a la qualité et les joueurs pour revenir. À tout moment, on peut marquer et revenir au score. Ce n’est jamais facile à Strasbourg, surtout en étant menés. Les joueurs qui rentrent font la différence. On est une équipe. Malheureusement, on n’a pas pu finir le match à 11. On s’arrache pour les autres. On a pu bien finir ce match. Il faut bien se reposer et bien soigner les pépins pour être prêt mardi soir. C’est notre objectif d’être tout en haut du tableau. On n’a pas démarré de la meilleure des façons. Mais on doit continuer à performer pour être à la place que l’on doit être », a expliqué le défenseur parisien.