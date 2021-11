PSG : Bernard Lama couvre d'éloges Kylian Mbappé

Dans un entretien accordé au Parisien, l'ancien gardien de but de l'équipe de France et du Paris Saint-Germain Bernard Lama n'a pas tari d'éloges l'attaquant parisien Kylian Mbappé, qui réalise un début de saison étincelant, non seulement en club (8 buts et 12 passes décisives en 17 rencontres TCC) mais également en sélection (7 buts et 4 passes décisives en 5 matches). L'ex-joueur de 58 ans considère même que le natif de Paris ne quittera pas le club de la capitale, lui qui est sous contrat jusqu'à l'été prochain avec le PSG et pourrait donc négocier un départ dès cet hiver.

«On n’est pas étonné au vu de son talent. C’est un garçon intelligent, bien conseillé et qui sait se remettre en question. Je ne suis pas certain qu’il quitte Paris en fin de saison. Je lui conseillerais même d’attendre encore un petit peu car il a des rêves notamment celui de participer aux Jeux olympiques et ces derniers vont se dérouler à Paris. Je l’aime beaucoup. Il fait partie des deux joueurs que je ne souhaiterais pas voir quitter le PSG. Il va continuer à briller au vu de ses qualités et de sa mentalité. Mais, la jeunesse amène parfois à être impatient. Il n’est encore qu’au début de carrière. Kylian est déjà une star internationale mais d’ici quelques années avec le retrait des Messi et Ronaldo, ce sera LA star du foot mondial. Et moi je préfère le voir à Paris quand même (sourire)», a-t-il expliqué au quotidien local.