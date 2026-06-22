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Coupe du Monde

CdM 2026, Argentine : Scaloni pense que les pauses fraîcheur avantagent les équipes les plus faibles

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Scaloni @Maxppp
Argentine 2-0 Autriche
winamax
1 1.44 N 4.50 2 7.00 bonus 100€

En conférence de presse à Arlington, en banlieue de Dallas, avant d’affronter l’Autriche ce lundi, Lionel Scaloni s’est exprimé sur l’une des grandes nouveautés de cette Coupe du Monde 2026 : l’introduction des pauses fraîcheur en plein match. Le sélectionneur de l’Argentine estime que ces interruptions, combinées aux fortes chaleurs observées depuis le début du tournoi, peuvent redistribuer les cartes et réduire l’écart entre les équipes. « Ce que l’on voit dans cette Coupe du Monde, c’est qu’il n’y a plus de match facile », a-t-il d’abord analysé, alors que l’Albiceleste a parfaitement lancé sa compétition avec une victoire 3-0 face à l’Algérie.

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Dans le détail, le technicien argentin considère que ces nouvelles conditions de jeu peuvent profiter aux sélections supposées inférieures, capables de mieux souffler et de réorganiser leur plan de jeu au fil des interruptions. « La chaleur et les pauses constantes peuvent aider l’équipe théoriquement la plus faible, parce qu’elle a le temps de récupérer. Ça n’existait pas avant », a-t-il insisté. S’il reconnaît que ce format peut générer davantage de surprises en phase de groupes, Scaloni estime malgré tout que les grandes nations devraient, à terme, finir par s’imposer dans la compétition.

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