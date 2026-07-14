Coupe du Monde 2026 : Lamine Yamal reste invaincu contre la France !

Lamine Yamal continue de réussir parfaitement face aux Bleus. Le prodige espagnol a disputé trois rencontres contre l’équipe de France au cours de sa jeune carrière et affiche un bilan tout simplement parfait avec trois victoires en trois matchs. Après le succès de l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024, puis une nouvelle victoire lors d’une demi-finale de la Ligue des Nations en 2025, le joueur du FC Barcelone a encore terminé du bon côté de l’histoire ce mardi soir en demi-finale de la Coupe du Monde 2026.

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Dans un Dallas Stadium acquis à la cause du spectacle, l’Espagne a dominé une équipe de France longtemps impuissante pour s’imposer 2-0 grâce à un penalty transformé par Mikel Oyarzabal avant la pause et un but de Pedro Porro au retour des vestiaires. Très actif sur son aile droite, Lamine Yamal a obtenu le penalty de l’ouverture du score et a même cru inscrire un troisième but, finalement refusé pour une position de hors-jeu. Une nouvelle prestation de haut niveau qui confirme son incroyable série d’invincibilité face aux Tricolores.