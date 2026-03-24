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Real Madrid : la réponse cinglante de Vinicius Jr à Diego Simeone

Par Allan Brevi
1 min.
Vinicius @Maxppp

Auteur d’un doublé décisif lors de la victoire du Real Madrid contre les Colchoneros (3-2), Vinícius Júnior n’a pas seulement fait parler de lui sur le terrain. Le Brésilien en a profité pour répondre, avec ironie, à Diego Simeone, avec qui la tension dure depuis plusieurs saisons. En janvier dernier, l’entraîneur de l’Atlético de Madrid avait lancé au joueur madrilène une pique restée dans les mémoires : « Florentino va te vendre, souviens-toi de ce que je te dis. » Une sortie qui n’était visiblement pas passée inaperçue du côté de l’ailier de la Casa Blanca.

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Dimanche, au moment de quitter la pelouse, Vinicius a saisi l’occasion pour répliquer avec humour : « ils vont me vendre, ils vont me vendre ! », a-t-il lancé en riant, dans une réponse teintée d’ironie. Une manière pour lui d’affirmer son importance au Real Madrid tout en adressant une pique à El Cholo. Dans la continuité de cette soirée tendue, le Brésilien a publié sur son compte Instagram : « il n’y a qu’un seul Madrid ! »

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