Le président de la fédération espagnole défend les propos racistes de Mariano Rajoy sur les Bleus

Alors que les propos racistes de Mariano Rajoy sur l’équipe de France continuent de provoquer de nombreuses réactions avant la demi-finale face à l’Espagne, le président de la Fédération espagnole de football, Rafael Louzán Abal, a pris la défense de l’ancien Premier ministre. Interrogé sur la polémique née après les déclarations de Rajoy, qui avait affirmé que les Bleus disposaient d’un effectif « sans Français », le dirigeant espagnol a tenté de calmer le jeu en appelant à ne pas mélanger sport et politique. « Je suis un ami très proche de Rajoy et je crois que ce qui nous unit le plus, c’est l’équipe nationale. Que la politique ne vienne pas la diviser, je ne m’étendrai donc pas sur ce sujet », a-t-il expliqué.

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🇪🇸 ⚽️ @RafaLouzan valora las palabras de Mariano Rajoy en #ElLarguero



"Soy muy amigo de Rajoy y creo que lo que más une es la Selección, así que no venga la política a separarlo, así que no entro en ese tema"



👉 "Han sido palabras quizá más SACADAS DE CONTEXTO que otra cosa…" pic.twitter.com/gprISKO3Kw — El Larguero (@ellarguero) July 13, 2026

Le président de la fédération espagnole a également estimé que les propos de Mariano Rajoy pouvaient avoir été mal interprétés, ajoutant : « ce sont des propos qui ont peut-être été sortis de leur contexte… ». Une sortie qui intervient alors que les déclarations de l’ancien chef du gouvernement espagnol avaient suscité une vive indignation en France, plusieurs responsables politiques rappelant que tous les joueurs de l’équipe de France sont bien français et dénonçant des propos jugés discriminatoires à l’approche d’un choc très attendu entre les deux nations.