Alban Lafont revit en Turquie avec le phénomène Amedspor

Amedspor est l’un des nouveaux visages de la Süper Lig. Basé à Diyarbakır, grande ville du sud-est de la Turquie, le club kurde a découvert l’élite pour la première fois de son histoire à l’issue de la saison 2025-2026. Porté par un public passionné et une identité revendiquée, il a frappé fort sur le marché des transferts en recrutant notamment Gift Orban, Ermal Krasniqi et Lumbardh Dellova. C’est dans ce contexte particulier qu’Alban Lafont a choisi de relancer sa carrière, loin de Nantes et après une expérience réussie en prêt au Panathinaïkos.

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Amedspor étonne tout le monde en Turquie

L’ex-Nantais a rapidement trouvé sa place dans sa nouvelle équipe. Transféré définitivement pour environ un million d’euros et engagé jusqu’en 2029, Lafont a disputé les huit premières journées comme titulaire, pour un total de 720 minutes. Il a même hérité du brassard de capitaine dès la troisième journée face à Trabzonspor, lors d’une victoire 2-1 marquée par quatre arrêts décisifs. Reconduit dans ce rôle contre Kasımpaşa, il a de nouveau répondu présent avec cinq arrêts. D’après la presse turque, son entraîneur Besnik Hasi apprécie particulièrement sa fiabilité et son leadership naturel et se révèle déjà comme l’un des joueurs indispensables du technicien kosovar.

Les chiffres confirment ce bon début d’aventure. Après huit journées, Lafont compte trois clean sheets et neuf buts encaissés, avec un taux d’arrêts proche de 69 %. Le Français s’est notamment illustré lors des succès contre Erzurumspor (3-0), Başakşehir (5-0) et Konyaspor (1-0). Ces performances participent à la solidité d’Amedspor, surprenant deuxième du championnat avec 17 points et 18 buts inscrits et seulement neuf concédés. Pour un promu qui découvre ce niveau, l’expérience de Lafont semble déjà jouer un rôle important dans cette dynamique.

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Alban Lafont, déjà un cadre d’Amedspor

Cette réussite s’inscrit aussi dans la philosophie de Hasi, qui cherche avant tout des joueurs combatifs plutôt que des vedettes que l’on peut trouver dans le haut de tableau de Süper Lig. Lafont correspond parfaitement à ce profil : un gardien expérimenté, passé par le football français, italien et grec, qui cherche à retrouver un rôle central et à se relancer dans un environnement où son leadership est valorisé. L’ambiance de Diyarbakır, portée par des supporters particulièrement fervents, contribue grandement à l’identité de ce projet.

«Après plusieurs belles années et de superbes émotions vécues à Nantes, je sentais qu’il était temps de tourner la page et de sortir de ma zone de confort. Mon objectif est d’apporter toute mon expérience pour aider l’équipe à grandir. Je veux redevenir un leader indiscutable dans les cages, enchaîner les clean sheets et continuer à postuler pour la sélection nationale», a-t-il expliqué, lui qui doit encore gagner sa place chez les Élephants. Le prochain rendez-vous, face à Samsunspor le 24 octobre, constituera une nouvelle occasion de poursuivre sur cette lancée. Reste à savoir jusqu’où Amedspor pourra aller cette saison, alors que le promu s’est déjà installé dans le haut du classement.