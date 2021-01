Les dessous de la première moitié de saison remarquée de l'OL

La suite après cette publicité

L'Olympique Lyonnais a vécu une soirée pour le moins animée. Dépassé par le Stade Rennais durant une très grande partie de la rencontre, le club rhodanien a finalement su trouver les ressources nécessaires pour ramener le point du match nul (2-2) et remporter le titre honorifique de champion d'automne, devant le Paris Saint-Germain et Lille. Une première pour les Gones depuis 2008, date du dernier titre national. Leader du classement, l'OL boucle ainsi de fort belle manière une première moitié de saison qui avait pourtant mal démarré. Après une victoire 4-1 face à Dijon en ouverture, les Gones ont ensuite aligné 5 matches sans victoire (4 nuls, 1 défaite). La qualité du jeu n'était pas au rendez-vous et les hommes de Rudi Garcia stagnaient dans la deuxième partie de tableau.

Et puis tout a changé dès la fermeture du mercato d'été. Un moment clé pour Rudi Garcia. «Il y a eu plein de choses. On a eu un mercato estival compliqué à gérer, avec des joueurs qui étaient pratiquement partis et qui avaient encore un pied dedans. Les compositions d'équipe ont été faites pour ceux qui devaient rester. Et puis quand le mercato estival s'est fermé, on a été mieux. On était sûr de garder Depay et Aouar. Avec l'arrivée de Paqueta qui devait compenser le départ d'Houssem (Aouar), on s'est retrouvé avec beaucoup de milieux de qualité. Donc c'est logique qu'on ait un milieu à trois avec nos meilleurs joueurs sur le terrain, même si on a vu un Caqueret qui a été très bon quand il est rentré», a déclaré le coach de l'OL en conférence de presse, avant de poursuivre.

L'OL n'a perdu qu'une fois depuis le début de la saison

«On n'a perdu qu'un match (11 victoires, 7 nuls, 1 défaite), donc quand bien même si on a démarré petitement, on n'a pratiquement jamais perdu. Le retour de Thiago Mendes à son niveau, le fait de jouer avec trois vrais attaquants. Karl (Toko Ekambi) et Tino (Kadewere) ont amené beaucoup à cette équipe. Et le fait de reconvertir durablement Maxwel latéral gauche, nous a apporté des forces vives offensives. C'est tout un ensemble qui fait qu'aujourd'hui on a 40 pointes à la trêve. Si on est capable de refaire les mêmes choses sur les 19 prochains matches, ce sera une satisfaction». Ravi de cette situation après avoir essuyé pendant très longtemps une pluie de critiques, Rudi Garcia ne tombe cependant pas dans le piège de l'euphorie d'un éventuel huitième sacre national.

«Je n'en sais rien. On est sur une série d'invincibilité importante. Il faut qu'on continue comme ça. Comme je le disais avant le match, j'ai lu qu'on avait de fortes chances d'être champions de France. Je rappelais qu'avant le match on pouvait ne pas être champion d'automne, et on est pas passé loin de ne pas l'être. Il faut raison garder, être dans la mesure. Un championnat c'est long. Notre objectif sera d'être dans les trois et d'éloigner le quatrième le plus loin possible. Après on verra où on sera placé, mais tout ça, c'est très très loin». Ce n'est pas au singe qu'on apprend à faire la grimace.