Ligue des Champions
Liverpool : Bradley Barcola sort sur blessure contre l’Atlético de Madrid
Menant 2-1 sur sa pelouse contre l’Atlético de Madrid pour son début de campagne de Ligue des Champions, Liverpool réalise pour le moment un match intéressant et la soirée se déroule bien. Cependant, cela s’est compliqué pour la recrue phare des Reds, Bradley Barcola.
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Auteur d’une prestation mitigée, le Français est sorti sur blessure. Touché au ménisque, l’ailier international français a quitté le terrain en grimaçant et a cédé sa place à Jeremie Frimpong.
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