Ancien espoir de l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz (19 ans) traverse une période compliquée sur et en dehors des terrains. Le jeune avant-centre de l’AS Roma, prêté par Hull City, a été entendu par la police ces dernières heures dans le cadre d’une affaire de location frauduleuse de voiture dont le leasing n’était plus payé par le propriétaire et ainsi identifiée comme volée, rapporte L’Équipe. Toutefois, aucune poursuite n’a été engagée contre l’international U20 français (une sélection).

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Arrivé libre à Marseille à l’été 2024, l’ancien Sochalien avait fini sa formation avec le club phocéen avant d’être lancé en équipe première par Roberto De Zerbi, lors de la saison 2024/2025. Après seulement 22 apparitions et quatre réalisations avec l’OM, le natif de Mantes-la-Jolie avait quitté le sud de la France pour prendre la direction de l’AS Rome contre un montant de 25 millions d’euros, en janvier dernier. Peu utilisé par Gian Piero Gasperini (313 minutes en 14 apparitions, un but), il avait été envoyé à Hull City en prêt, cet été. Avec le club promu cette saison en Premier League, Vaz n’a pas inscrit la moindre réalisation lors de ses six apparitions (110 minutes jouées).