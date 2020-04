Gary Neville vient en aide à un club amateur en Angleterre

Les difficultés auxquelles font face les clubs à cause du coronavirus sont d'une ampleur sans précédent. Toutefois, si les écuries professionnelles doivent gérer les salaires des joueurs et de leurs employés sans les revenus habituels, les clubs amateurs, qui ne disposent pas des mêmes moyens, sont également en grand danger. C'est pour cette raison que Gary Neville, l'ancien latéral droit de Manchester United et des Three Lions aujourd'hui consultant Sky Sports, a effectué un don d'une somme importante au club de Brighouse Town, évoluant en Bet Victor Northern Premier League (D7 et D8 anglaises, ligues régionales).

«Le don de Gary contribuera à compenser la perte de revenus subie à cause de la saison qui s'est achevée prématurément en mars dernier. La perte de revenus due à l'absence de matchs à domicile et à la fermeture du Club House a rendu encore plus difficile le maintien d'un flux de revenus, ce qui a entraîné une incertitude au sein du Brighouse Town Football Club», peut-on notamment lire dans le communiqué publié par le club. Le président de Brighouse Town, James Howard, a lui estimé que ce geste honorable de Gary Neville «démontre clairement que la communauté du football n'est pas seulement une entreprise, mais une famille». D'autres personnalités du monde du sport sont également venues en aide à ce club amateur anglais.