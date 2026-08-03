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Newcastle officialise l’arrivée d’un nouveau gardien à 30 M€

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Lukáš Horníček @Maxppp

« Newcastle United est ravi d’annoncer la signature du gardien de but international tchèque Lukáš Horníček, en provenance du club portugais SC Braga. Le joueur de 24 ans rejoint l’équipe pour un montant non divulgué et a signé un contrat de cinq ans à St. James’ Park », annonce Newcastle dans son communiqué officiel. Selon la presse anglaise, le montant avoisine les 30 M€.

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Une mauvaise nouvelle pour le Français Ewen Jaouen, recruté pour 28,5 M€ un peu plus tôt, et qu’on imaginait potentiellement titulaire. Cela ne sera donc pas forcément le cas avec le recrutement de Hornicek, qui avait atteint la demi-finale de la Ligue Europa la saison passée avec Braga.

Pub. le - MAJ le
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