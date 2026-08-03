Newcastle officialise l’arrivée d’un nouveau gardien à 30 M€

« Newcastle United est ravi d’annoncer la signature du gardien de but international tchèque Lukáš Horníček, en provenance du club portugais SC Braga. Le joueur de 24 ans rejoint l’équipe pour un montant non divulgué et a signé un contrat de cinq ans à St. James’ Park », annonce Newcastle dans son communiqué officiel. Selon la presse anglaise, le montant avoisine les 30 M€.

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Newcastle United are delighted to announce the signing of Czech Republic international goalkeeper Lukáš Horníček from Portuguese side SC Braga.



The 24-year-old joins for an undisclosed fee and has penned a five-year-deal at St. James’ Park.



Welcome, Lukáš! 🖤🤍 pic.twitter.com/gj28pG74Yj — Newcastle United (@NUFC) August 3, 2026

Une mauvaise nouvelle pour le Français Ewen Jaouen, recruté pour 28,5 M€ un peu plus tôt, et qu’on imaginait potentiellement titulaire. Cela ne sera donc pas forcément le cas avec le recrutement de Hornicek, qui avait atteint la demi-finale de la Ligue Europa la saison passée avec Braga.