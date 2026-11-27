Au lendemain des violents affrontements entre certains ultras de l’Olympique de Marseille et les supporters du Levski Sofia, en marge et pendant la rencontre entre les deux équipes en Ligue Europa (1-0), de nouveaux éléments sur le déroulement des faits viennent d’être divulgués. D’après RMC Sport, le club phocéen avait alerté à de multiples reprises les autorités françaises ainsi que l’UEFA sur le fait que cette rencontre était risquée et qu’un encadrement majeur était nécessaire pour éviter une telle situation. L’OM aurait même souhaité que le voyage des supporters bulgares soit tout bonnement annulé.

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En interne, nombreux se demandent pourquoi les compagnies responsables de sécurité (CRS) ne sont pas intervenues bien plus tôt, au début des tensions, pour protéger la délégation bulgare présente en tribune latérale. La préfecture de police avait par ailleurs interdit tout signe distinctif hors parcage réservé au club bulgare. Depuis, ces affrontements ont fait onze blessés du côté des supporters du Levski Sofia, dont certains qui ont été transportés à l’hôpital. Le parquet de Marseille a déjà ouvert deux enquêtes judiciaires, tandis que l’OM a également déposé plainte : une première pour « provocation publique à la discrimination en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion », une seconde pour « violence volontaire en réunion avec arme lors d’une manifestation sportive ». L’UEFA, quant à elle, est sortie du silence il y a quelques minutes et a annoncé l’ouverture d’une enquête sur les faits survenus.