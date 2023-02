La FFF porte plainte contre X après la divulgation du contenu de l’audit interne

La suite après cette publicité

La FFF va porter plainte à la suite des informations sorties dans la presse sur le contenu de l’audit de l’instance. C’est le comité exécutif qui a pris cette décision hier. «La Fédération Française de Football, sur décision de son Comité Exécutif réuni hier, va déposer une plainte contre X à la suite de la divulgation dans les médias de l’audit provisoire de l’Inspection Générale de l’Education, du Sport et de la Recherche (IGESR)» informe le communiqué de la fédération paru ce vendredi.

Ce premier rapport devait être confidentiel, alors que la fédération et surtout son président Noël Le Graët sont en pleine tempête. Le Breton est mis en retrait de sa fonction depuis le 11 janvier dernier, faisant suite à de nouvelles accusations de harcèlement moral et sexuel. Ce matin, Radio France dévoilait une partie de cet audit interne commandée par l’Inspection Générale. On y apprend notamment que Le Graët aurait envoyé de nombreux messages explicites à plusieurs collaboratrices, en plus de paroles et de gestes déplacés.

