Real Madrid : José Mourinho réagit à l’arrivée de Rafael Nadal

José Mourinho n’a pas caché sa joie après l’annonce de l’arrivée prochaine de Rafael Nadal au sein de la direction du Real Madrid. Ce mercredi, le club madrilène a annoncé qu’il proposerait la nomination de l’ancien tennisman espagnol à son conseil d’administration lors de l’assemblée prévue le 21 novembre. Une nouvelle qui a particulièrement réjoui l’entraîneur portugais, interrogé sur le sujet après la victoire des Merengues face à l’AEK Athènes. « Chapeau au Real Madrid et chapeau au grand Rafa Nadal. C’est un immense supporter du Real Madrid et, pour faire partie de son conseil d’administration, il faut être un grand Madridista. Mais au-delà de ça, Rafa Nadal reste Rafa Nadal », a déclaré Mourinho. Avec ses 22 titres du Grand Chelem, l’ancien numéro un mondial pourrait ainsi entamer un nouveau chapitre de sa carrière sportive, cette fois dans les instances dirigeantes du club qu’il soutient depuis de nombreuses années.

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Le Special One a également insisté sur la fierté que représente cette possible nomination pour l’ensemble du club madrilène. « En tant qu’entraîneur du Real Madrid, je ressens une immense fierté d’avoir Rafa Nadal parmi nous. C’est une très grande fierté et je pense que tous les supporters madrilènes ressentent exactement la même chose », a-t-il poursuivi. Fidèle à son sens de la formule, Mourinho s’est ensuite permis une petite plaisanterie à destination des supporters adverses : « maintenant, j’espère que les supporters des autres clubs qui aiment Rafa Nadal ne cesseront pas de l’aimer parce qu’il va désormais porter le maillot du Real Madrid. » Si sa nomination doit encore être soumise à l’assemblée du 21 novembre, l’arrivée de l’ancienne star du tennis espagnol suscite déjà l’enthousiasme de l’entraîneur madrilène.