L’AC Milan met un coup de pression à Rafael Leão, Randal Kolo Muani vise un record inédit

Rafael Leão n’est plus intouchable

Rafael Leão peut trembler. D’après La Gazzetta dello Sport, le Portugais a reçu un coup de pression de la part de son coach Sergio Conçeiçao. Le coach portugais a demandé bien plus à son joueur, notamment d’un point de vue repli défensif. S’il ne satisfait pas les demandes de son coach, Leão pourrait aller s’asseoir sur le banc puisque Milan dispose désormais d’autres alternatives en attaque avec les arrivées de Gimenez et João Félix. En se renforçant considérablement dans ce secteur, l’AC Milan peut se passer du Portugais qui n’est clairement plus intouchable malgré son talent.

Kolo Muani plus fort que CR7 ?

L’arrivée de Randal Kolo Muani a semé le doute dans la tête de Thiago Motta qui hésite à présent entre lui et Dusan Vlahovic. Il faut dire que l’attaquant prêté par le PSG a réalisé des débuts canons avec 3 buts en 2 matchs. Mais le tacticien italien loue l’attitude irréprochable du Serbe qui pense d’abord au collectif qu’à son cas personnel. Face à Côme ce soir, Motta devra trancher entre les deux. Si Kolo Muani était choisi et venait à marquer, il battrait un record inédit. Comme le rapporte le Corriere dello Sport dans ses pages intérieures, il deviendrait le premier joueur de la Juve à marquer lors de chacune de ses trois premières apparitions en Serie A dans l’ère des trois points. Le média italien rappelle que Cristiano Ronaldo avait attendu 4 matchs pour marquer ses premiers buts sous le maillot bianconero.

Le Barça d’Hansi Flick, véritable rouleau compresseur

Le Barça a encore martyrisé Valence. Après le 7-1 il y a quelques semaines, le club catalan a de nouveau giflé le club Ché. Une humiliation 5-0. «Une autre manita», placarde Sport dans son édition du jour. Ferran Torres a été l’homme de la rencontre avec un triplé. Il est mis à l’honneur du Mundo Deportivo. Le Barça rejoint donc les demi-finales et confirme cette impression de véritable machine à buts comme le souligne Sport dans ses pages intérieures. Depuis qu’Hansi Flick a pris les commandes, près de la moitié des matchs se sont terminés avec une avance de trois buts ou plus, c’est arrivé à 16 reprises ! Le FC Barcelone a déjà marqué 109 buts lors des 35 premiers matchs de cette saison, ce qui n’était arrivé que cinq fois dans toute l’histoire du club. Un véritable rouleau compresseur.