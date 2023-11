OL : Anthony Lopes donne des nouvelles de Fabio Grosso

En conférence de presse avant de recevoir le FC Metz au Groupama Stadium pour le compte de la 11e journée de Ligue 1 - avec comme objectif pour la lanterne rouge du classement d’aller enfin chercher sa première victoire de la saison, le gardien de but de l’Olympique Lyonnais Anthony Lopes a donné des nouvelles de son entraîneur, Fabio Grosso, touché à l’œil lors de l’attaque du bus à Marseille et absent des entraînements en début de semaine, et ce après avoir une ITT de 30 jours par le procureur de Marseille.

«Il y a des personnes très compétentes qui ont pris le relais en début de semaine mais je l’ai senti plutôt bien. Il y est allé crescendo. Au fur et à mesure des journées, on le sent concentré. Il essaye de mettre en place toutes sortes de choses pour qu’on soit performant. Oui on se doit de prendre des nouvelles quand on a vu son visage ensanglanté. C’était quelque chose d’incroyable. On a beaucoup échangé, surtout sur son était physique et physiologique. On le sent déterminer pour en découdre et prendre les trois points ce dimanche.»