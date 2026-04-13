Menu Rechercher
Commenter 67

Dominic Frimpong est décédé après un vol à main armée

Par Aurélien Macedo
1 min.
Le drapeau du Ghana @Maxppp

Triste nouvelle qui nous vient du Ghana. Joueur de Berekum Chelsea qui a été prêté en janvier dernier par Aduana FC, Dominic Frimpong (20 ans) comptait 2 buts en 13 matches cette saison. Le jeune buteur vient néanmoins de décéder des suites d’une attaque à main armée selon de nombreux médias ghanéens.

La suite après cette publicité

Alors que son équipe allait affronter le FC Samartex, des voleurs ont attaqué le bus de Berekum Chelsea obligeant les joueurs et le staff à quitter le véhicule. Certains joueurs ont été blessés et Dominic Frimpong a reçu une balle dans la tête. La police ghanéenne recherche encore les joueurs et membres du staff disparus tout comme les auteurs de l’attaque.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (67)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Chelsea

En savoir plus sur

Chelsea Logo Berekum Chelsea
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier