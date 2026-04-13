Dominic Frimpong est décédé après un vol à main armée

Triste nouvelle qui nous vient du Ghana. Joueur de Berekum Chelsea qui a été prêté en janvier dernier par Aduana FC, Dominic Frimpong (20 ans) comptait 2 buts en 13 matches cette saison. Le jeune buteur vient néanmoins de décéder des suites d’une attaque à main armée selon de nombreux médias ghanéens.

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Alors que son équipe allait affronter le FC Samartex, des voleurs ont attaqué le bus de Berekum Chelsea obligeant les joueurs et le staff à quitter le véhicule. Certains joueurs ont été blessés et Dominic Frimpong a reçu une balle dans la tête. La police ghanéenne recherche encore les joueurs et membres du staff disparus tout comme les auteurs de l’attaque.