Arsenal et Newcastle proches d’un accord pour Bruno Guimarães

Arsenal touche au but dans le dossier Bruno Guimarães. Le média britannique The Athletic annonce que les Gunners et les Magpies sont proches de trouver un accord pour le transfert du milieu brésilien de 28 ans. L’international auriverde n’attend que le feu vert de la direction de Newcastle pour passer sa visite médicale à Londres.

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Un énorme coup se profile donc du côté d’Arsenal, tandis que Newcastle est sur le point de perdre un nouvel élément fort de son milieu de terrain. Après avoir laissé filer Sandro Tonali à Tottenham, les Magpies - qui ont vu leur entraîneur Eddie Howe démissionner - vont perdre leur capitaine, arrivé en Angleterre à l’hiver 2022 en provenance de l’Olympique Lyonnais et qui a disputé 195 matchs depuis sa venue à St-James Park’.