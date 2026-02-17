Menu Rechercher
Tottenham : l’arrivée d’Igor Tudor fait déjà des victimes

Igor Tudor lorsqu'il entraînait la Lazio @Maxppp

L’arrivée d’Igor Tudor à Tottenham a immédiatement entraîné un remaniement complet du staff technique. Annoncé comme entraîneur intérimaire jusqu’à la fin de la saison, le Croate a pris ses fonctions lundi, jour de retour de l’équipe à l’entraînement, et plusieurs assistants ont quitté le club. John Heitinga, qui n’était arrivé que le 15 janvier dernier avec un contrat de deux ans et demi, a quitté son poste après seulement 32 jours, préférant ne pas faire partie de la nouvelle structure mise en place par Tudor. Justin Cochrane et Chris Haslam ont également quitté le club.

Cette réorganisation intervient alors que Tottenham peine en Premier League, avec trois défaites et deux matchs nuls lors de ses cinq dernières rencontres, malgré des succès en Ligue des champions contre Dortmund et Francfort. Pour épauler Tudor, trois nouveaux membres rejoignent désormais le staff : Ivan Javorcic comme adjoint, Riccardo Ragnacci pour la préparation physique et Tomislav Rogic pour l’entraînement des gardiens selon le Daily Mail, avec l’objectif de redresser la barre et d’apporter un nouveau souffle à l’équipe.

