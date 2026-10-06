Équipe de France : Rayan Cherki, un chambreur fou qui peut agacer…

« Je vais commencer à plus réagir. Tout ce qui se dit dans la presse concernant tous les joueurs, il ne faut pas écouter ». Rayan Cherki en avait gros sur la patate après la victoire de la France face à la Belgique lundi soir. Venu au micro de TF1 pour parler de la folle remontée au score des Bleus, impulsée par les entrants dont il faisait partie, il a vite mentionné ce qui l’avait déjà fait réagir sur les réseaux sociaux, à savoir une forme de mésentente entre lui et Michael Olise, comme rapporté par L’Équipe. Il a ensuite tenu à assurer que l’ambiance était excellente en interne.

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« On a une cohésion de groupe extraordinaire. Ça, vous ne le voyiez pas, car c’est en privé, entre nous, j’ai rarement connu un groupe qui joue aussi bien du premier au dernier joueur. Du premier membre au dernier membre du staff. C’est kiffant, cela se ressent sur le terrain, j’ai envie de vous dire. » Malgré tout, les informations continuent de remonter au sujet de Rayan Cherki et de son attitude en équipe de France. Disons-le tout de suite, le joueur de Manchester City n’a pas un mauvais comportement, n’est pas un bad boy et respecte les fondamentaux de la vie de groupe. Mais il y a un mais.

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Le roi de la bonne blague… ou pas

Si Rayan Cherki est souvent au cœur des discussions, c’est parce que l’ancien Lyonnais est du genre tchatcheur, ce qui en fait d’ailleurs un excellent client pour les médias, à l’image de ses déclarations sur TF1 hier soir. Tchatcheur et très chambreur. Et c’est cet aspect qui peut parfois tendre certains en interne, selon nos informations, et ce depuis les Espoirs. Cherki n’y voit aucun mal, ne cherche pas les problèmes, mais son caractère particulier et une capacité à sortir la mauvaise phrase au mauvais moment peuvent agacer. Et parfois, certains joueurs en ont marre de ses remarques.

Connecté, taquin, Cherki sait utiliser les déclarations des uns et des autres pour chambrer. Le "méchant, méchant" lâché par Ibrahima Konaté en conférence de presse s’est par exemple retourné contre lui, à l’entraînement après une action ratée. Une petite vanne lancée à Jules Koundé après un petit pont lui a aussi valu une petite mise au point avec l’intéressé.

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Rien de dramatique donc, mais c’est ce qui explique les retours parfois salés qui reviennent aux oreilles le concernant. Il s’agit surtout d’une question de personnalité, avec un homme qui manie beaucoup l’humour et le décalage, et qui ne fait pas toujours mouche. Il a le mérite de se comporter de la même manière avec tout le monde, mais prend le risque de finir par agacer en cherchant à amuser. Et tout cela n’est pas en contradiction avec son discours sur la qualité du groupe et sa cohésion.