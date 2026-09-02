Le drôle de mercato réalisé par Arsenal

« Nous devrons commencer à prendre des décisions très importantes si nous voulons passer à la vitesse supérieure. Il nous faudra faire preuve de cette ambition, car nous en sommes tout à fait capables, mais cela exigera de nous beaucoup d’ambition, de la rapidité et de l’intelligence. » Voilà comment Mikel Arteta parlait du mercato estival 2026 le soir de la défaite en finale de la Ligue des Champions face au PSG. Le coach espagnol des Gunners avait pu constater qu’il était préférable, pour faire basculer les matches, de disposer de joueurs au talent individuel extraordinaire.

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Les points forts consolidés mais…

Le mercato est désormais fermé, et Arsenal a recruté un gardien remplaçant (Meslier, le 9 juillet), un ailier gauche (Tzolis, le 23 juillet), un milieu axial (Bruno Guimarães le 8 août), et un défenseur central (Konsa, le 21 août). Ni très rapide, ni très ambitieux, si l’on se veut un poil cynique. Arsenal renforcé deux secteurs qui ont fait sa force la saison passée, la défense et le milieu, avec un titulaire en puissance en la personne de Guimaraes, et un défenseur capable de suppléer efficacement Saliba, blessé. Mais ce mercato manque cruellement de talent offensif, de joueur déstabilisant, ce qui était déjà reproché aux Gunners la saison passée.

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Christos Tzolis est la seule arrivée offensive, pendant que 4 joueurs de ce secteur ont quitté Arsenal. Les deux habitués du couloir gauche, Leandro Trossard et Gabriel Martinelli, ont été vendus, Gabriel Jesus a été cédé sur le gong au FC Barcelone et le revenant Ethan Nwaneri a filé au Borussia Dortmund. Arsenal s’est plus déplumé que renforcé, et le seul Tzolis, malgré un talent évident, n’est pas celui espéré pour faire franchir un cap à l’attaque londonienne.

Arsenal s’est perdu sur les mauvaises cibles

Arsenal s’est-il trompé de cible tout au long de l’été ? Il a d’abord ciblé Morgan Rogers, un transfert compliqué en raison du prix et de la concurrence, et c’est Chelsea qui a tiré son épingle du jeu. Puis Vinicius Junior a été une autre piste. Séduisante au possible mais forcément bourbier. Arsenal a peut-être plus servi les intentions du joueur, qui a finalement prolongé au Real Madrid, qu’autre chose… Enfin, Arsenal s’est positionné sur Julian Alvarez, qui n’a jamais considéré les Gunners comme une solution crédible, étant déterminé à rejoindre le FC Barcelone et personne d’autre.

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Ces dossiers complexes et onéreux ont fait perdre du temps à Arsenal, bien loin de la définition du mercato posée par Arteta le 31 mai dernier. On aurait aisément imaginé les Gunners se positionner sur un Barcola ou un Malick Fofana, le coup en or de la dernière journée du mercato. Au final, Mikel Arteta va repartir pour une saison charnière avec moins d’options offensives. Mais pourra s’appuyer sur ce qui a fait la force des Gunners jusque-là.