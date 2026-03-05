Yassine Ben Hamed s’est engagé au Paradou cet hiver

Le latéral gauche algérien Yassine Ben Hamed s’est engagé cet hiver avec le Paradou AC afin de relancer une carrière qui a connu plusieurs ralentissements ces dernières années. Passé par les centres de formation de l’Olympique Lyonnais et du LOSC Lille, le défenseur de 22 ans avait tenté l’aventure en Belgique en rejoignant le Royal Antwerp FC. Mais malgré un potentiel reconnu, il n’est jamais parvenu à s’y imposer durablement, traversant une longue période compliquée marquée par un manque de temps de jeu. Pour retrouver du rythme, il avait ensuite rejoint Aubagne FC, une étape qui lui a permis de reprendre confiance avant de tenter un nouveau défi.

Son arrivée au Paradou marque ainsi un tournant important dans son parcours. Connu pour sa capacité à développer de jeunes talents et à leur offrir une vraie exposition, le club algérois pourrait permettre au natif de Lyon de retrouver de la continuité et de mettre en valeur ses qualités offensives dans le couloir gauche. En choisissant de poursuivre sa carrière en Algérie, l’ancien espoir espère également se rapprocher des différentes sélections nationales du pays. À seulement 22 ans, Yassine Ben Hamed voit ce nouveau challenge comme une opportunité de se relancer pleinement et de s’imposer progressivement comme un candidat crédible pour les équipes nationales algériennes.