Les statistiques sur Fifa Ultimate Team (FUT) sont certainement l'une des données les plus importantes pour les joueurs. Sur les 17 000 joueurs disponibles dans FIFA 22, un homme les dépasse tous. C'est un gardien, de 3e division anglaise. Il s'appelle Tomáš Holý et c'est un géant ! On vous explique tout ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

La suite après cette publicité