Anthony Martial proposé à un club de Premier League

Le mercato européen ferme ses portes ce soir (au Portugal et en Turquie) et Anthony Martial (30 ans) n’a toujours pas retrouvé de club. Libre de tout contrat après avoir été invité par le club mexicain des Rayados de Monterrey à résilier son contrat après un triste bilan en Liga MX (1 but, 3 passes décisives en 20 matches), le buteur français (et son salaire annuel de 3,5 M€) n’était pas vraiment un atout rentable pour les Mexicains.

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Sans club, l’ancien Monégasque a été proposé à des clubs français cet été, mais personne n’a osé prendre le pari de le recruter. Libre de tout contrat, Martial a l’avantage de pouvoir rejoindre le club de son choix en dehors des dates mercato, mais son clan ne compte pas laisser cette situation traîner. Selon TalkSport, Martial a été proposé à Everton. Les Toffees souhaitaient enrôler un buteur, mais le deal avec Monaco pour l’arrivée de Folarin Balogun a capoté. Après avoir évolué à Manchester United de 2015 à 2022, le Frenchie a l’avantage de bien connaître le championnat anglais. Sera-t-il la recrue inespérée pour le coach David Moyes ?