Serie A : l'Udinese arrache la victoire contre Parme

Dans la Dacia Arena d'Udine Parme s'est inclinée sur le fil face à l'équipe de Luca Gotti (3-2), à l'occasion de la 4e journée de Serie A. L'Udinese Calcio avait d'abord tenté de trouver la faille en écartant. Si bien que, tour à tour, Samir (10e) puis Rodrigo Becao (12e) s'étaient retrouvés aux avant-postes, à la retombée de centres distillés par les pistions du 3-5-2 mis en place par Gotti. Mais Parme, après un quart d'heure compliqué, a fait remonter son bloc et c'est finalement sur un contre que les locaux se sont offerts une première occasion franche : Rodrigo De Paul dévalant le terrain, avant de décaler Stefano Okaka, qui n'ouvrait pas suffisamment son pied droit et se heurtait à Luigi Sepe (19e). Hernani décidait alors d'y aller en solo.

Le Brésilien héritait d'un ballon dans le rond central, puis esquivait le retour grossier de Kevin Lasagna, avant de décocher un tir longue distance dont la trajectoire hasardeuse trompait Andrade Nicolas (1-0, 27e). Mais la formation de Gotti ne baissait pas les bras et dans la foulée, Samir propulsait un corner de Thomas Ouwejan dans les cages de Sepe d'un coup de casque surpuissant (1-1, 28e). De la tête encore, Stefano Okaka se procurait une ultime action avant le retour aux vestiaires (40e). Après la pause, Roberto Pereyra profitait, lui, d'une balle perdue dans le cœur du jeu pour foncer vers le but et centrer...avant que Simone Iacoponi ne dévie le cuir dans son propre but (2-1, 52e). Yann Karamoh prenait alors à son tour les choses en main. Le Français renversait le jeu à gauche, avant d'être à la réception du centre de Giuseppe Pezzella (2-2, 70e). Mais Udinese ne lâchait rien et continuait de pousser, Okaka et Samir se gênant même sur une action chaude (75e). Ignacio Pussetto, entré à la 67e, délivrait finalement les siens dans les dernières minutes du temps réglementaire, sur une frappe lointaine (3-2, 88e). L'Udinese remonte à la 17e place du classement, Parme est 18e.

