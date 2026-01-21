Menu Rechercher
Commenter 41
Ligue 1

Lucas Hernandez sort du silence après les accusations de traite d’êtres humains

Par Jordan Pardon
1 min.
Lucas Hernandez avec le PSG @Maxppp

Sous le feu des projecteurs depuis les révélations faites par Paris Match à son sujet, Lucas Hernandez a pris la parole. Ce matin, on apprenait que le champion du monde 2018 et sa femme étaient visés par une plainte d’une famille colombienne pour traite d’êtres humains et travail dissimulé. «Nous avons été exploités et humiliés, payés bien en dessous de ce qui nous revenait. Ils exploitent les immigrés et leurs familles, promettent une régularisation qui n’arrive jamais et nous traitent comme des esclaves», a révélé une femme, qui aurait travaillé chez le Parisien sans cadre légal et avec des horaires à rallonge.

La suite après cette publicité

Le joueur du PSG et sa femme ont nié en bloc ces accusations par le biais d’un communiqué transmis à la presse ce mercredi : «nous avons ouvert notre maison et nos vies à des personnes qui se sont présentées comme des amis, qui ont sollicité notre bienveillance et pour lesquelles nous avions une véritable affection. Ces personnes ont partagé notre vie avec respect et dignité. Nous les avons aidées, soutenues et crues lorsqu’elles nous ont assuré être en cours de régularisation de leur situation. Cette confiance a été trahie.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (41)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Lucas Hernández

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lucas Hernández Lucas Hernández
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier