Lucas Hernandez sort du silence après les accusations de traite d’êtres humains

Sous le feu des projecteurs depuis les révélations faites par Paris Match à son sujet, Lucas Hernandez a pris la parole. Ce matin, on apprenait que le champion du monde 2018 et sa femme étaient visés par une plainte d’une famille colombienne pour traite d’êtres humains et travail dissimulé. «Nous avons été exploités et humiliés, payés bien en dessous de ce qui nous revenait. Ils exploitent les immigrés et leurs familles, promettent une régularisation qui n’arrive jamais et nous traitent comme des esclaves», a révélé une femme, qui aurait travaillé chez le Parisien sans cadre légal et avec des horaires à rallonge.

Le joueur du PSG et sa femme ont nié en bloc ces accusations par le biais d’un communiqué transmis à la presse ce mercredi : «nous avons ouvert notre maison et nos vies à des personnes qui se sont présentées comme des amis, qui ont sollicité notre bienveillance et pour lesquelles nous avions une véritable affection. Ces personnes ont partagé notre vie avec respect et dignité. Nous les avons aidées, soutenues et crues lorsqu’elles nous ont assuré être en cours de régularisation de leur situation. Cette confiance a été trahie.»