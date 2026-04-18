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Real Madrid : Raúl Asencio est à l’hôpital !

Par Josué Cassé
Raul Asencio @Maxppp

Grosse inquiétude autour de Raúl Asencio. Ce samedi, El Partidazo de COPE indique que le défenseur du Real Madrid se trouve actuellement à l’hôpital où il passe des examens pour essayer de trouver la cause du virus qui lui a provoqué une gastro-entérite.

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Le média précise, par ailleurs, que l’Espagnol a perdu 6 kilos en 2 semaines et qu’il ne sera logiquement pas présent pour le match contre Alavés mardi prochain. Affaire à suivre…

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