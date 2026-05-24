Tottenham - Everton : les compositions officielles

Qui l’eut cru ? La 38ème et ultime journée de Premier League pointe le bout de son nez et Tottenham risque la relégation. Dix-septièmes avec 38 points, les hommes de Roberto De Zerbi, qui succède aux deux techniciens limogés Thomas Frank et Igor Tudor, ne comptent que deux longueurs d’avance sur West Ham, première écurie de la zone rouge. De leur côté, les Toffees sont douzièmes et n’ont plus grand chose à jouer. Avec trois points de retard sur le top 8, synonyme de places européennes, il faudrait de nombreux concours de circonstances pour espérer l’accrocher. La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 17h sur Foot Mercato.

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Les compositions d’équipes :