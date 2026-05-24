Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

Tottenham - Everton : les compositions officielles

Par Maxence Venot
1 min.
Roberto De Zerbi @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ LIVE 9
Tottenham Everton Voir sur CANAL+ LIVE 9

Qui l’eut cru ? La 38ème et ultime journée de Premier League pointe le bout de son nez et Tottenham risque la relégation. Dix-septièmes avec 38 points, les hommes de Roberto De Zerbi, qui succède aux deux techniciens limogés Thomas Frank et Igor Tudor, ne comptent que deux longueurs d’avance sur West Ham, première écurie de la zone rouge. De leur côté, les Toffees sont douzièmes et n’ont plus grand chose à jouer. Avec trois points de retard sur le top 8, synonyme de places européennes, il faudrait de nombreux concours de circonstances pour espérer l’accrocher. La rencontre est à suivre en direct commenté à partir de 17h sur Foot Mercato.

La suite après cette publicité

Les compositions d’équipes :

Tottenham

4-2-3-1
Officielle

Everton

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Everton

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Everton Logo Everton
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier