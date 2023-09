League Cup : les affiches complètes des 8es de finale

Ce mercredi soir se jouait le troisième tour (16es de finale) de la Coupe de la Ligue anglaise, avec notamment l’élimination de Manchester City, déjà sorti l’an passé en quarts de finale de la compétition, par Newcastle (1-0) ou encore les qualifications plus ou moins faciles de Chelsea (1-0 face à Brighton), Arsenal (1-0 à Brentford) ou encore Liverpool (3-1 contre Leicester).

La suite après cette publicité

Dans les travées du St James Park, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Carabao Cup a eu lieu. Et après City, les Magpies devront se frotter à l’autre club de Manchester, United et tenant du titre. Les Gunners se déplaceront sur la pelouse de West Ham dans un derby de la capitale tandis que le petit poucet Mansfield, pensionnaire de League Two, recevra un adversaire plutôt abordable en la personne de Port Vale.

Le programme complet des 8es de finale

Mansfield (D4) - Port Vale (D3)

Ipswich Town (D2) - Fulham

Manchester United - Newcastle

Bournemouth - Liverpool

Chelsea - Blackburn (D2)

West Ham - Arsenal

Everton - Burnley

Exeter (D3) - Middlesbrough (D2)