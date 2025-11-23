Arsenal : les raisons gravissimes de la fin du contrat avec Visit Rwanda

À partir de la saison 2026-2027, Arsenal mettra fin à son partenariat avec Visit Rwanda, qui apparaît sur la manche des maillots des Gunners depuis 2018. Si le contrat, toujours en vigueur jusqu’en juin 2026, était financièrement très attractif pour les Gunners, il était aussi devenu source de malaise au sein du club et auprès des supporters. Plus de 90 % des fans sondés s’étaient prononcés pour y mettre un terme selon The Athletic, notamment en raison des accusations de violations des droits humains visant le gouvernement rwandais et du soutien présumé à la milice M23 au Congo. Une rupture immédiate aurait été compliquée et coûteuse, mais Arsenal souhaitait clarifier sa position et limiter les risques d’image comme d’éventuelles répercussions financières en cas de sanctions internationales.

Le club a donc choisi de changer de stratégie commerciale et d’explorer d’autres pistes, dans un marché du sponsoring très concurrentiel. Arsenal a reçu des propositions de plusieurs marques, notamment dans la tech et les cryptomonnaies, et une nouvelle offre s’est révélée plus avantageuse. Le comité directeur, récemment renouvelé, a validé cette orientation. Visit Rwanda restera présent jusqu’à la fin de la saison, avant que le maillot ne soit confié à un nouveau partenaire dont l’identité devrait être annoncée prochainement. Affaire à suivre…