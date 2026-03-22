AS Rome : Robinio Vaz inscrit son premier but en Serie A

Il est enfin arrivé après trois mois en Italie ! En effet, ce dimanche face à Lecce, l’attaquant de l’AS Rome, Robinio Vaz, a marqué un moment important dans sa jeune carrière en inscrivant son tout premier but sous ses couleurs romaines. Grâce à cette réalisation, survenue avant l’heure de jeu (57e) alors qu’il faisait preuve de sang-froid pour placer sa tête devant un portier surpris, les hommes de Gian Piero Gasperini se sont imposés dans leur antre (1-0). Un fort symbole qui va certainement le mettre en lumière alors qu’il peinait à se montrer décisif.

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Toujours dans le haut de tableau avec cette victoire, la formation italienne occupe actuellement la 6e place avec 54 points, restant au contact de ses rivaux. De son côté, Vaz pourrait bien lancer sa deuxième partie de saison en Serie A, après un départ de l’OM qui avait fait grand bruit chez le club phocéen, plus particulièrement chez certains supporters.