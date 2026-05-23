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Real Madrid : le beau message de Kylian Mbappé pour David Alaba

Par Samuel Zemour
1 min.
Real Madrid @Maxppp

À travers un communiqué, «le Real Madrid et David Alaba ont convenu de mettre fin à son parcours en tant que joueur de notre club à la fin de la présente saison». Libre en juin, l’Autrichien de 33 ans ne prolongera pas son bail avec les Merengues et va s’en aller après le dernier match de la saison contre l’Athletic Bilbao, ce samedi. Remercié et salué par ses coéquipiers, le défenseur expérimenté a également reçu un message de Kylian Mbappé.

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«Mon frère, c’est un moment difficile pour clôturer ce chapitre avec toi. Tu es un joueur incroyable et tu es encore mieux en tant que personne. Tu avais l’habitude d’être mon adversaire, et tu es devenu l’un de mes meilleurs coéquipiers ici, et maintenant, je peux dire que tu es un ami que le football m’a donné. Je te souhaite le meilleur et te soutiendrai toujours dans tout ce que tu fais. Je t’aime mon D», a indiqué l’international français en story, sur Instagram.

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