Ligue Europa : décevant, Rennes cale face au Sturm Graz

Trois ans après sa dernière participation à une Coupe d’Europe (16es de finale de Ligue Europa face à l’AC Milan), le Stade Rennais retrouve cette saison le rythme soutenu des semaines à trois matchs. Portés par un début d’exercice convaincant en L1 (3 victoires, 1 match nul), les hommes de Franck Haise lançaient leur campagne européenne ce mercredi avec un déplacement piégeux chez le Sturm Graz (Autriche), en Ligue Europa. Signe de l’importance accordée à cette rencontre, le coach rennais alignait un onze presque type, toujours sans Abdelhamid Aït Boudlal, déclassé après un début de saison compliqué, mais avec la recrue américaine Bryan Reynolds, titulaire dans le couloir droit.

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Valentin Rongier était remplaçant, laissant ainsi le brassard de capitaine à Brice Samba, tandis que Nagida était préféré à Merlin à gauche. Pour le reste : du classique, avec évidemment la première d’Estéban Lepaul en Coupe d’Europe. À quelques heures de la première liste de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, l’attaquant de 26 ans se savait attendu, mais il aura connu une première européenne sans éclat, à l’image de son équipe. Après seulement 8 minutes de jeu, on le pensait pourtant déjà impliqué sur un but rennais. Sa tentative acrobatique contrée au point de penalty débouchait sur le but de Thomasson, d’une reprise du pied gauche (8e). Mais le but rennais était finalement annulé pour une main de ce dernier.

Lepaul discret pour sa première en Coupe d’Europe

Szimansky gâchait une situation de contre, Lepaul manquait de tranchant dans la finition, et Koller (à ne pas confondre avec l’immense attaquant tchèque passé par Dortmund et Monaco) semblait enfin faire payer aux Rennais leur manque de réalisme d’une tête. Il était finalement lui aussi rattrapé au révélateur pour un hors-jeu (34e). Dans la continuité de son début de match, Lepaul manquait de justesse dans le dernier geste, cette fois dans son duel avec le portier adverse. Malgré le hors-jeu signalé et la pression d’un baptême européen, le Rennais avait bien conscience de devoir faire mieux dans un registre qu’il affectionne particulièrement.

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La précision lui faisait encore défaut, et il loupait deux nouvelles situations au retour des vestiaires, quand Samba, laissé à l’abandon par sa défense, sauvait les siens d’une manchette magnifique (60e). Mahdi Camara (74e) trouvait la barre, Khudiakov détournait une grosse frappe du gauche de Rongier (77e), mais Rennes ne trouvait pas la solution. Une énorme mésentente rennaise offrait même aux Autrichiens une occasion en or, sur laquelle on se demande encore comment le ballon n’a pas fini au fond des filets de Samba. On était d’ailleurs plus proche du 1-0 que du 0-1 en fin de match. Les Bretons ne repartent pas bredouilles d’Autriche (0-0), mais ils repartent avec le regret de ne pas avoir pleinement exploité leurs possibilités. Pour une équipe qui ambitionne le top 8 en Ligue Europa, il faudra hausser le curseur dans les semaines à venir.