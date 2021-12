Tottenham : Antonio Conte pas contre un retour à l'Inter Milan

En poste depuis à peine deux mois sur le banc de Tottenham, Antonio Conte aurait-il déjà des envies d'ailleurs ? Si ses premiers pas se passent très bien du côté du Tottenham Hotspur Stadium, le technicien italien de 52 ans a laissé entendre, dimanche, après la victoire des Spurs contre Crystal Palace (3-0) lors du Boxing Day, qu'il n'était en tout cas absolument pas fermé à l'idée de revenir à l'Inter Milan, club qu'il a quitté l'été dernier.

La suite après cette publicité

« La continuité de l'Inter est agréable, parce que c'est la continuité d'un travail que nous avons commencé et maintenant ils travaillent brillamment. Nous ne pouvons que les féliciter. Je pense que l'Inter a posé les bases pour construire quelque chose d'important et rester au sommet pendant de nombreuses années. Maintenant, c'est aux autres de suivre. Peut-être que je reviendrai un jour pour essayer de renverser les chances à nouveau », a ainsi expliqué Conte à Sky Sports. Il n'a donc pas totalement oublié son ex...