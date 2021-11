PSG : Mauricio Pochettino se confie sur la gestion des egos

En tête de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Nantes ce samedi (17h), pour le compte de la quatorzième journée de championnat. Avant cette rencontre, Mauricio Pochettino s’est confié dans une interview accordée à L’Équipe. S’il a notamment répondu aux questions concernant son style de jeu, l’entraîneur argentin s’est également exprimé sur la gestion du groupe parisien. Avec la présence de nombreux grands joueurs, les egos peuvent parfois être difficiles à manager, mais d’après Pochettino, « en interne, l'ego n'existe pas entre nous. Parfois, c'est une vision externe », a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

Si l’ego n’existe pas au sein de l'effectif parisien, est-il si simple de remplacer Messi, Neymar ou bien Mbappé en cours de match ? Pour Pochettino, « ce n'est pas une histoire d'ego. On parle là des meilleurs joueurs du monde. S'ils n'ont pas de problème, pourquoi voulez-vous les sortir ? Même s'ils ne jouent pas de la façon qu'on attend, avec leur talent, ils peuvent être décisifs à n'importe quel moment dans une rencontre. C'est pour ça que le club a fait l'effort économique de les recruter. On ne peut pas évaluer ce type de joueur comme n'importe quel autre joueur. C'est pour ça qu'ils sont ce qu'ils sont. Tout ça pour dire que, souvent, les gens se posent des questions auxquelles on ne pense pas nous-mêmes. »

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.