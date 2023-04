Real Madrid : Zinedine Zidane a déjà fait deux choix forts

La suite après cette publicité

La valse des entraîneurs agite l’Europe. Et parmi tous les techniciens libres et sur le marché, l’un d’entre eux est particulièrement courtisé. Il s’agit de Zinedine Zidane. Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, le technicien tricolore espérait un signe de la Fédération Française de Football, lui qui rêvait de diriger les Bleus. Au lieu de cela, il a reçu des attaques gratuites de la part de l’ancien président de la FFF Noël Le Graët. Ce dernier, qui a ensuite présenté ses excuses, a décidé de prolonger le contrat de Didier Deschamps jusqu’en 2026.

Cela a mis un terme aux ambitions de ZZ, pour le moment. Prêt à reprendre une équipe, Zizou a été approché par le PSG. Le célèbre n°10 est la priorité de l’Émir du Qatar. Mais comme l’été dernier, difficile de l’imaginer sur le banc parisien avec Luis Campos dans les pattes. Chelsea et Tottenham ont été cités comme des prétendants. La Juventus, elle, aurait les faveurs du technicien français. Mais la Vieille Dame ne pourra pas l’accueillir tant que Massimiliano Allegri sera en poste. Virer l’Italien coûterait une fortune. La Juve compte donc sur Paris ou le Real Madrid pour le recruter selon la Gazzetta dello Sport.

Zidane veut garder Hazard et Mendy

Mais ce plan ne risque pas d’aboutir. Zidane a aujourd’hui plus de chances de revenir au Real Madrid. Comme expliqué hier sur notre site, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu discutent déjà avec lui depuis un petit moment. Le club espagnol n’a pas encore tranché concernant l’avenir de Carlo Ancelotti, dont le contrat se termine dans un an. Le Mister, qui veut rester, est courtisé par la CBF (fédération brésilienne de football) afin de devenir sélectionneur national. Une belle porte de sortie pour l’Italien, qui a déçu sa direction en Liga. Ses patrons attendent les résultats en Coupe du Roi et en Champions League.

Ensuite, ils décideront. Mais ils ont commencé à assurer leurs arrières en tâtant le terrain avec ZZ. D’ailleurs, Defensa Central révèle ce vendredi que Zizou a déjà des idées en tête concernant les joueurs qu’il veut avoir à ses côtés lors de son troisième mandat. Et selon le média ibérique, son retour changerait beaucoup de choses. Potentiellement sur le départ, Ferland Mendy et Eden Hazard seront retenus par le Français, qui compte sur eux. Même chose pour Nacho, en fin de contrat, et Lucas Vazquez, ainsi que les tauliers Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema. Il s’appuiera aussi sur Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga. Enfin, DC ajoute qu’il sera un allié de taille pour attirer Kylian Mbappé, qui rêve d’évoluer sous ses ordres. Il ne reste qu’à boucler le retour de la légende française à Madrid.