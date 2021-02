Vinicius Junior jure fidélité au Real Madrid

Arrivé au Real Madrid en 2018, Vinicius Jr a connu des hauts et des bas. Mais le Brésilien a toujours pu compter sur le soutien de son président Florentino Pérez comme il l'a avoué à TNT Sport. «Le président me dit qu'il est mon plus grand fan et cela me donne beaucoup de confiance».

Puis le joueur sous contrat jusqu'en 2025 a avoué n'avoir jamais pensé à changer d'air. «Non. Je suis toujours concentré sur le fait de vouloir être au Real Madrid, d'être avec les meilleurs joueurs, d'apprendre aux côtés des meilleurs joueurs. J'ai 20 ans et j'ai l'impression de jouer depuis de nombreuses années, mais je ne suis qu'au début de ma carrière». Une carrière qu'il ne se voit pas continuer ailleurs que dans la capitale espagnole.